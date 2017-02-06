Робомобили Google стали лучше обходиться без помощи человека

В 2016 году более чем вдвое уменьшилось число случаев вынужденного вмешательства человека в управление автономными автомобилями компании Waymo, созданной на базе проекта по разработке самоуправляемых автомобилей Google.

Согласно отчёту, предоставленному Waymo в Департамент транспортных средств Калифорнии (DMV), в 2016 году было зафиксировано 124 случая отключения автономного режима в связи с переходом на ручное управление машиной водителем, тогда как в 2015 году человек брал на себя управление автономным автомобилем гораздо чаще — 341 раз, хотя тестируемые автомобили преодолели значительно меньшее расстояние на дорогах общего пользования (683 тыс. км против 1,02 млн км в 2016 году). Из 124 случаев вмешательства человека в управление робомобилем лишь 10 было связано с «безрассудным поведением другого участника дорожного движения».

Число переходов с автономного режима на ручной на 1000 миль у автомобилей Google сократилось с 0,8 в 2015 г. до 0,2 в 2016 г.

Следует отметить, что в других штатах нет требования предавать гласности данные о тестировании самоуправляемых автомобилей. Например, Ford сообщила о том, что в 2016 году её двумя автономными автомобилями пройдено 590 миль (950 км, всё расстояние пройдено в марте). Однако у компании тестируется гораздо больше автомобилей в Мичигане, где такой отчёт не публикуется.

Помимо Waymo, в Департамент транспортных средств Калифорнии сдали отчёты о тестировании автономных автомобилей компании BMW, Bosch, GM Cruise, Delphi Automotive Systems, Ford, Honda, Nissan North America, Mercedes-Benz, Tesla и Volkswagen.