В России заблокировали сайт Brazzers

6 февраля канадский порносайт Brazzers заблокировали на территории России. Его адрес появился в списке запрещённых сайтов на сайте «Роскомсвободы».

Решение о блокировке вынес Большеглушицкий районный суд Самарской области 31 октября 2016 года. Жалобу на рассмотрение подал прокурор региона, который обратил внимание на то, что на сайте содержится информация, запрещённая к распространению на территории России.

Обеспечение доступа к указанной информации оказывает сугубо негативное воздействие на психику человека, нарушает права граждан, влияет на формирование в том числе детской психики. фрагмент решения суда Самарской области

В документе указано, что владельцы сайта могут или обжаловать решение суда, или удалить запрещённую информацию.

6 февраля 2017 года домен Brazzers внесли в список запрещённых сайтов по решению от октября 2016 года. Роскомнадзор пока никак не прокомментировал это решение.