Компания БелХард приглашает к сотрудничеству в качестве региональных дилеров продукции Newline

Компания БелХард приглашает к взаимовыгодному сотрудничеству в качестве региональных дилеров продукции выпускаемой под брендом Newline.

Newline в н.в. является мировым лидером рынка (24%) по производству интерактивных панелей и оставляет позади такие компании как Smart, Sharp, Samsung.

БелХард представляет широкий спектр интерактивных панелей Newline: для учебных заведений для информационной поддержки процесса интерактивного обучения, для бизнес-сферы для проведения онлайн собраний, конференций, для обучения персонала и привлечения клиентов, для презентаций, для наглядной демонстрации визуального контента и пр. Краткая информация о данной продукции доступна на сайте.

БелХард является официальным дистрибьютором продукции Newline в Республике Беларусь и постоянно расширяет свою дилерскую сеть в регионах.

Консультации по существу данного предложения уполномочены вести:

- заместитель директора ООО «БелХард Компьютерс» Семенюк Виталий Ильич,

E-mail: SemenyukVI@belhard.com

- руководитель проекта Кахновский Александр Антонович,

E-mail: KakhnovskiAA@belhard.com

- консультант отдела реализации Петрушин Павел Игоревич,

E-mail: PetrushinPI@belhard.com