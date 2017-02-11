БЖД хочет продавать билеты в поездах с помощью карточек

Белорусская железная дорога тестирует возможность введения оплаты за проезд с помощью банковских пластиковых карточек. Переносные терминалы выдадут разъездным кассирам поездов региональных линий эконом-класса сообщением Осиповичи — Пуховичи. Об этом 10 февраля 2017 года сообщили в пресс-службе.

Так, в поездах региональных линий эконом-класса, курсирующих по маршруту Осиповичи—Пуховичи, пассажиры теперь могут приобрести билет у разъездного кассира, оплатив его банковской карточкой. В поездах № 658/657 Брест—Витебск таким же образом у пассажиров будет возможность рассчитаться за чайную продукцию и постельное белье.

Во время тестирования специалисты Белорусской железной дороги будут обращать внимание на качество сотовой связи на маршрутах следования поездов. В БЖД уверяют: если проект зарекомендует себя с положительной стороны, и данная услуга будет пользоваться спросом, планируется рассмотреть вопрос о дальнейшем внедрении платежных терминалов в поездах.

В пресс-службе обратили внимание, что компания уделяет большое внимание развитию безналичных расчётов при оплате услуг железнодорожного транспорта.

Напомним, ранее сообщалось о том, что белорусские поезда планируют оснастить Wi-Fi. Первый замминистра связи и информатизации Дмитрий Шедко отмечал, что Министерство связи и информатизации ведет переговоры в Белорусской железной дорогой по запуску соответствующего проекта.