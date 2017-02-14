Минсвязи Беларуси избавит абонентов от спама и рекламы в SMS

Министерство связи и информатизации Республики Беларусь предлагает упорядочить SMS-рассылки от сотовых операторов путем внесения изменений в проект Совмина. Об этом 13 февраля 2017 года сообщили в пресс-службе.
Минсвязи хотят внести изменения в Правила оказания услуг электросвязи, которые утвердил Совет Министров Беларуси в постановлении от 17 августа 2006 года № 1055.
В частности, абонентам разрешат отказываться от SMS-рассылок оператора без взимания за этой платы. Под ограничение попадают только рекламные сообщения.
"За исключением сообщений оператора об услугах электросвязи и сообщений, передача которых осуществляется оператором сотовой подвижной электросвязи в соответствии с законодательством", - отметили в ведомстве.
Стоит добавить, что при этом оператор будет осуществлять рассылку при условии получения согласия от абонента.
"Осуществлять рассылку SMS-сообщений только с указанием абонентского номера или уникального кода идентификации, позволяющего определить отправителя этих сообщений и при условии получения предварительного согласия абонента, выраженного посредством совершения им действий, позволяющих достоверно установить его волеизъявление на получение рассылки", - сказано в документе.
Данные изменения, считают в министерстве, призваны выстроить прозрачные правила взаимоотношения между абонентами и операторами электросвязи и помочь в решении конфликтных ситуаций между сторонами.
Стоит отметить, что у некоторых операторов и сейчас есть услуги, минимизирующие SMS-сообщения.
Так, velcom предлагает подключить бесплатную услугу "Отказ от рассылок". При этом оператор отмечает, что для отказа от рекламных рассылок стоит письменно обратиться в организацию, с номера которой поступило SMS.
У оператора МТС доступна функция "Отказ от SMS о платежах", которая избавит абонентов от получения автоматических SMS-уведомлений о поступлении платежей на баланс. Подключение бесплатное.
Комментарии
Ещё бы от бумажного спама в почтовые ящики (те, которые в подъездах) избавил.
Первый раз за все время "плюсанул" коммент Майка
В Москве обираются (и есть фирмы желающие) установить плазму в каждый подъезд.
На эту плазму и выводить - указы Президента, рекламу, объявы по ЖЭС, объявы жителей подъезда, дома, квартала.
Плазма типа вандалоустойчивая - под видеонаблюдением 24/7
Что значит "разрешат"? Меня в свое время достал спам на лайфовский номер, я пошел к ним в офис, написал заявление - и все, с тех пор больше не получаю никаких рассылок. Так что возможность есть уже сейчас.
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