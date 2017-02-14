Минсвязи Беларуси избавит абонентов от спама и рекламы в SMS

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Министерство связи и информатизации Республики Беларусь предлагает упорядочить SMS-рассылки от сотовых операторов путем внесения изменений в проект Совмина. Об этом 13 февраля 2017 года сообщили в пресс-службе. 

Минсвязи хотят внести изменения в Правила оказания услуг электросвязи, которые утвердил Совет Министров Беларуси в постановлении от 17 августа 2006 года № 1055.

В частности, абонентам разрешат отказываться от SMS-рассылок оператора без взимания за этой платы. Под ограничение попадают только рекламные сообщения. 

"За исключением сообщений оператора об услугах электросвязи и сообщений, передача которых осуществляется оператором сотовой подвижной электросвязи в соответствии с законодательством", - отметили в ведомстве. 

Стоит добавить, что при этом оператор будет осуществлять рассылку при условии получения согласия от абонента.

"Осуществлять рассылку SMS-сообщений только с указанием абонентского номера или уникального кода идентификации, позволяющего определить отправителя этих сообщений и при условии получения предварительного согласия абонента, выраженного посредством совершения им действий, позволяющих достоверно установить его волеизъявление на получение рассылки", - сказано в документе. 

Данные изменения, считают в министерстве, призваны выстроить прозрачные правила взаимоотношения между абонентами и операторами электросвязи и помочь в решении конфликтных ситуаций между сторонами. 

Стоит отметить, что у некоторых операторов и сейчас есть услуги, минимизирующие SMS-сообщения.

Так, velcom предлагает подключить бесплатную услугу "Отказ от рассылок". При этом оператор отмечает, что для отказа от рекламных рассылок стоит письменно обратиться в организацию, с номера которой поступило SMS. 

У оператора МТС доступна функция "Отказ от SMS о платежах", которая избавит абонентов от получения автоматических SMS-уведомлений о поступлении платежей на баланс. Подключение бесплатное. 

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Опубликовал: Dmitrys10,

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Комментарии

Аватар пользователя mike

mike

Ещё бы от бумажного спама в почтовые ящики (те, которые в подъездах) избавил.

+1
Аватар пользователя mental

mental

Первый раз за все время "плюсанул" коммент Майка

mike пишет:

Ещё бы от бумажного спама в почтовые ящики (те, которые в подъездах) избавил.


В Москве обираются (и есть фирмы желающие) установить плазму в каждый подъезд.

На эту плазму и выводить - указы Президента, рекламу, объявы по ЖЭС, объявы жителей подъезда, дома, квартала.

Плазма типа вандалоустойчивая - под видеонаблюдением 24/7

 

Аватар пользователя Piton

Piton

В частности, абонентам разрешат отказываться от SMS-рассылок оператора без взимания за этой платы.

Что значит "разрешат"? Меня в свое время достал спам на лайфовский номер, я пошел к ним в офис, написал заявление - и все, с тех пор больше не получаю никаких рассылок. Так что возможность есть уже сейчас.

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