Минсвязи Беларуси избавит абонентов от спама и рекламы в SMS

Министерство связи и информатизации Республики Беларусь предлагает упорядочить SMS-рассылки от сотовых операторов путем внесения изменений в проект Совмина. Об этом 13 февраля 2017 года сообщили в пресс-службе.

Минсвязи хотят внести изменения в Правила оказания услуг электросвязи, которые утвердил Совет Министров Беларуси в постановлении от 17 августа 2006 года № 1055.

В частности, абонентам разрешат отказываться от SMS-рассылок оператора без взимания за этой платы. Под ограничение попадают только рекламные сообщения.

"За исключением сообщений оператора об услугах электросвязи и сообщений, передача которых осуществляется оператором сотовой подвижной электросвязи в соответствии с законодательством", - отметили в ведомстве.

Стоит добавить, что при этом оператор будет осуществлять рассылку при условии получения согласия от абонента.

"Осуществлять рассылку SMS-сообщений только с указанием абонентского номера или уникального кода идентификации, позволяющего определить отправителя этих сообщений и при условии получения предварительного согласия абонента, выраженного посредством совершения им действий, позволяющих достоверно установить его волеизъявление на получение рассылки", - сказано в документе.

Данные изменения, считают в министерстве, призваны выстроить прозрачные правила взаимоотношения между абонентами и операторами электросвязи и помочь в решении конфликтных ситуаций между сторонами.

Стоит отметить, что у некоторых операторов и сейчас есть услуги, минимизирующие SMS-сообщения.

Так, velcom предлагает подключить бесплатную услугу "Отказ от рассылок". При этом оператор отмечает, что для отказа от рекламных рассылок стоит письменно обратиться в организацию, с номера которой поступило SMS.

У оператора МТС доступна функция "Отказ от SMS о платежах", которая избавит абонентов от получения автоматических SMS-уведомлений о поступлении платежей на баланс. Подключение бесплатное.