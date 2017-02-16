Исследование: удаленная работа приводит к стрессу и бессоннице

Работа за пределами офиса может привести к повышенному стрессу и бессоннице. К такому выводы пришли члены Международной организации труда ООН. Об этом они рассказали в своем докладе.

У удаленной работы есть свои плюсы: экономия времени и денежных средств на оплачу проезда. Однако минусов куда больше: нервная система страдает из-за повышенной вероятности возникновения переработок, которые не будут оплачиваться.

Исследователи поделили участников исследования, работающих в удаленном режиме, на три группы: постоянно работающие из дома, те, кто работает из разных мест (частые командировки) и те, кто работает и дома, и в офисе.

По данным исследования, у представителей всех групп были выявлены повышенные уровни стресса и бессонницы. Напротив, сотрудники, которые постоянно работают на территории работодателя, сообщили о более низком уровне стресса и бессонницы.

К примеру, 41% тех, кто постоянно проводит время в командировках, пожаловались на стресс, в то время как для офисных работников показатель составил 25%. 42% сотрудников, которые постоянно работают из дома или из нескольких мест, заявили о проблемах со сном, среди офисных работников показатель составил 29%.

Удаленная работа может привести к «излишнему вмешательству работы в пространство и время, отведенные для личной жизни» сотрудника, предупреждают авторы доклада.