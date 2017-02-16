В Беларуси в шестой раз будут составлены рейтинги web-студий и SEO-компаний

Проект «Рейтинг Байнета» объявил о старте проведения ежегодных рейтингов web-студий и SEO-компаний Беларуси. В шестой раз крупнейшие разработчики и агентства будут бороться за лидерство. Также объявлено о проведении «Конкурса сайтов», в результате которого будут отмечены лучшие web-проекты за 2016 год в 7 номинациях.

Как обычно, весной организаторы составят 2 рейтинга:

Рейтинг лучших web-студий Беларуси.

Рейтинг лучших SEO-компаний Беларуси.

В рамках «Конкурса сайтов» работы участников будут соревноваться в следующих номинациях:

Корпоративные сайты

Интернет-магазины

Промо-сайты

Мобильные приложения

Сервисы

Порталы

Лендинги

Помимо наиболее известных рейтингов web-студий и SEO-компаний Беларуси, осенью прошлого года были проведены Рейтинг агентств по контекстной рекламе и Рейтинг интернет-агентств по удовлетворенности клиентов.

Для потенциальных заказчиков расширение бизнес-сегментов и направлений, по которым проводятся рейтинги, позволят еще лучше ориентироваться на рынке и оптимизировать работу по поиску партнеров.

Методология учитывает важные показатели работы агентств, демонстрирующие качество и объемы их деятельности во всех направлениях — масштаб агентства/компании, опыт работы, количество и объем реализованных за год проектов, известность на рынке.

Заявки на участие в «Рейтинге Байнета 2017» — лучшие web-студии, SEO-компании, «Конкурс сайтов» принимаются до 20 марта 2017 года. Для того, чтобы принять участие в рейтинге, необходимо заполнить онлайн-анкету на соответствующей странице сайта «Рейтинга Байнета».

Официальные результаты «Рейтинга Байнета 2017» будут объявлены на торжественной церемонии в конце апреля.