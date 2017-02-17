Конференция Apple для разработчиков пройдет с 5 по 9 июня

Компания Apple сообщила дату проведения ежегодного мероприятия для разработчиков WWDC 2017. Конференция будет проходить в Сан-Хосе с 5 по 9 июня 2017 года.

Начало регистрации участников - 27 марта. Вероятно, что в рамках мероприятия будут представлены новые версии операционных систем macOS, iOS, watchOS и tvOS.

По сообщениям СМИ, на конференции будут представлены новые планшеты iPad, среди которых iPad Pro mini с дисплеем диагональю 7,9 дюйма. Однако официальных подтверждений этой информации нет.