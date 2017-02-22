Торстен Валер высоко оценил смартфон LG G6

Всемирно известный промышленный дизайнер Торстен Валер сообщил в интервью, что недавно он ознакомился с моделью LG G6 и высоко оценил ее как «идеальную комбинацию прекрасной формы, функциональности и, несомненно, отличного удобства в использовании а это самое главное для любого смартфона».

Торстен Валер — генеральный директор датской студии дизайна David Lewis Designers, отмеченной множеством наград, включая премии iF Design и Good Design, — дал высокую оценку тщательно продуманному дизайну новой модели LG G6, который сочетает в себе красоту и функциональность.

Исходя из первого впечатления о смартфоне G6, Валер отметил, что основа удачного промышленного дизайна — это не только привлекательный внешний вид, но и забота о пользователях. По его словам, экран формата FullVision® притягивает взгляды, при этом другие элементы конструкции не отвлекают внимание.

«Я полагаю, что, когда вы увидите LG G6, возьмете его в руки и рассмотрите со всех сторон, вы в полной мере оцените усилия, затраченные на создание каждой детали этого смартфона», — добавил Валер.

Модель G6 выполнена в минималистическом дизайне с применением приятных на ощупь материалов. Матовая металлическая рамка по периметру телефона подчеркивает единство стиля. Крышка смартфона выполнена абсолютно плоской: модуль камеры не выступает над поверхностью, что защищает его от повреждений. Валер также оценил эргономику модели LG G6. Корпус аппарата обеспечивает удобное управление одной рукой.