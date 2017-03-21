Плюс 9%: МТС повышает цены на ряд услуг с 1 апреля

Оператор МТС сообщает об изменении тарифов на ряд оказываемых услуг с 1 апреля 2017 года. Стоимость повысится не более чем на 9% к уровню текущих тарифов. Такая информация размещена на официальном сайте мобильного оператора.

При этом не изменится стоимость внутрисетевых звонков на тарифах «МТС Смарт» и «МТС Смарт+», стоимость услуг на тарифе «МТС СМАРТ Безлимитище», размер акционной абонентской платы для новых абонентов на всей линейке тарифов «МТС СМАРТ».

"Изменение тарифов обусловлено ростом дополнительных затрат компании на развитие сетевой инфраструктуры сотовой связи, внедрение новых технологий, повышение качества оказываемых услуг", - сообщается на сайте МТС.