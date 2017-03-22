Анонс Android O: экономия аккумулятора, новые уведомления и другие изменения

Компания Google представила новую версию мобильной операционной системы Android O. Пока это предварительная версия для разработчиков, но уже известны главные особенности системы.

Традиционно в новой системе Android оптимизируют энергопотребление. Самое главное изменение — новый принцип работы приложений в фоне. Для сторонних программ установили дополнительные ограничения. Это поможет минимизировать вред для аккумулятора от недобросовестных и плохих разработчиков, которые специально или случайно сделали приложение, «жрущее» заряд в фоне.

В новой ОС доработали систему уведомлений. Описание этого обновления очень расплывчато и не до конца понятен принцип работы. Но теперь уведомления от каждого приложения будут делиться на несколько каналов. То есть, если, например, приложение постоянно отправляет в шторку рекламу — ее можно будет отключить стандартными возможностями системы, а не копаясь в приложении.

Также теперь отдельное уведомление можно отложить. Оно убирается из шторки, но появится там через заданное время — полчаса, час и т. д.

Теперь на Android устройствах можно смотреть видео в маленьком окне. Подобная функция есть во многих сторонних проигрывателях, но теперь это стандартная возможность системы, как в iOS на планшетах.

Также появились новые возможности работы с дополнительными дисплеями — удаленное управление и работа. Из описания непонятна суть. Но, судя по всему, Google готовится портировать Android на компьютеры, заменив ChromeOS, или сделают аналог технологии Continuum от Microsoft.

Google вводит новое изменение для лаунчеров — адаптивные иконки. Теперь миниатюрные изображения для приложений будут подстраиваться под выбранную пользователем тему и изменять свою форму.

В Android O появятся дополнительные возможности для разработчиков музыкальных приложений с помощью набора AAudio API. Обещают упростить работу с выводом и записью звука и повысить качество.

Помимо этого, есть множество обновлений для разработчиков, которые обычным пользователям неинтересны. Именно на них нацелено обновление Android O Developer Preview.