life:) запустил 4G в 11 новых населенных пунктах

Мобильный оператор life:) объявляет о запуске сети 4G в Витебске, Гродно, Полоцке, Новополоцке, Лиде, Дзержинске, Столбцах, д. Стайки, д. Боровляны, д. Мачулищи, д. Обчак. Оператор также улучшил покрытие сети LTE в Минске, Минском районе (пос. Лесной, аг. Сенница) и в г. Молодечно.

На начало марта география сети 4G в life:) уже включает в себя более 25 населенных пунктов, из которых 3 крупных областных центра, включая столицу Беларуси.

Жители тех населенных пунктов, которые получили возможность использовать новое поколение связи, могут бесплатно заменить свою существующую SIM-карту на 4G-SIM в любом салоне связи life:). При замене SIM-карты каждый абонент получает 2ГБ 4G-трафика.

Оператор напоминает, чтобы начать использовать 4G необходимо иметь 4G-смартфон, 4G-SIM и находиться в зоне покрытия сети 4G. На сайте life:) можно проверить, поддерживает ли смартфон и SIM-карта 4G, а также заказать доставку 4G-SIM прямо домой. С сегодняшнего дня услуга доставки 4G-SIM становится доступна не только в Минске, но и в Витебске и Гродно.