Мобильный оператор velcom повышает стоимость тарифов с 12 апреля. Данная информация размещена на официальном сайте компании.

Увеличение стоимости составит 9% и коснется звонков, абонентской платы, SMS, MMS, интернет-тарифов, тарифов на исходящие международные звонки, специальные и некоторые дополнительные услуги (в том числе, оказываемые через контент-провайдеров, роуминг и другие). Изменится также принцип предоставления мобильного интернета тарифного плана "Smart Бесконечный" - при потреблении более 100 ГБ доступ в интернет будет предоставляться на скорости до 512 Кбит/с.

Как сообщает мобильный оператор, изменения не затронут абонентскую плату, стоимость исходящих вызовов на стационарные номера и в сети мобильных операторов Беларуси для абонентов тарифных планов "Социальный" и "Пенсионный". Стоимость услуг "Короткий номер", "Доступный баланс", "Координатор", "Мой архив" также останется без изменений, уточнили в компании. Размеры ежемесячных платежей по рассрочке за оборудование в рамках ранее заключенных договоров также останутся неизменными.

