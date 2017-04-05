На Европейских играх−2019 МТС развернет 4G сеть на 32 спортивных объектах

МТС подготовит сеть для максимального пропуска мобильного интернет-трафика на 32-х спортивных и инфраструктурных объектах, которые задействуют в 2019 году для II Европейских игр.

По планам организаторов Европейских игр-2019, в Минске и Минской области пройдут состязания по различным видам спорта: гребля, единоборства, художественная гимнастика, прыжки на батуте и другим. Для проведения этих соревнований выбрано 14 спортивных и 10 тренировочных объектов, 3 резервные площадки. Среди них: «Минск-Арена», «Чижовка-Арена», строящийся стадион «Динамо», РЦОП по легкой атлетике, Многопрофильный спортивный зал по игровым видам спорта РГУОР, РЦОП «Стайки». МТС обеспечит устойчивый 3G и 4G интернет на каждой из этих площадок, а также в комплексах для размещения спортсменов, волонтеров, работников служб и сервиса, в зонах гостеприимства.

«Основная платформа для проведения II Европейских игр в Минске уже готова: спортивные сооружения постоянно эксплуатируются, а инфраструктура МТС на них создана с заделом на экстремальные нагрузки. При строительстве новых базовых станций и модернизации действующих объектов к предстоящему спортивному событию мы придерживаемся стандартов, которые смогут удовлетворить самые высокие ожидания. В 2019 году мы планируем повторить позитивный опыт, который у нас был в 2014 году, когда Минск принимал чемпионат мира по хоккею», – прокомментировал технический директор МТС Алексей Тяжких.