LG представляет масштабную световой инсталляцию на Неделе дизайна в Милане

Корпорация LG представляет масштабную световой инсталляцию совместно с японским дизайнером Токуджин Йошиока на крупнейшей мировой выставке дизайна – Неделе дизайна в Милане. Экспозиция под названием «LG и Токуджин Йошиока: S.F_Senses of the Future» призвана отразить взаимоотношения человека и природы, а также подчеркнуть философию дизайна LG, ориентированную на человеческий опыт. Выставка проходит с 4 по 9 апреля на площадке Superstudio Più в Милане.

«LG и Токуджин Йошиока: S.F_Senses of the Future» предлагает посетителям праздник для своих чувств и вкус того, что ждет в будущем, сочетая передовые технологии LG с новаторскими экспериментальными технологиями Токуджина Йошиоки. Один из элементов выставки, самый обыкновенный предмет в жизни людей – S.F стул, рассказывает о надеждах на будущее. Но это не обычные стулья, а стулья из области научной фантастики. Семнадцать S.F стульев были искусно укомплектованы передовыми OLED дисплеями LG толщиной всего 15 мм. Яркие вспышки, испускаемые с двусторонних панелей, придают стульям динамичность и являются отражением ослепительно быстрой скорости современной жизни. У посетителей будет возможность посидеть на S.F стульях и одновременно испытать технологию дисплеев нового поколения.

Еще один интересный элемент выставки стена Wall of the Sun представляет собой инсталляцию шириной 16 метров и высотой 5 метров, состоящую из почти 30 000 OLED модулей, радикально отличающихся от традиционных лампочек. Мягкие волны на стене испускают манящие лучи света, тем самым имитируя ощущение комфорта и тепла в яркий солнечный день. Эта необычная инсталляция предлагает уникальное представление о том, как человеко-ориентированное освещение может преобразовать пространство в ближайшем будущем.

«Это сотрудничество стало для меня большим опытом, а также прекрасной возможностью создать произведение искусства, которого никто не видел прежде, – отметил Токуджин Йошиока. – Я верю, что благодаря этой крупномасштабной инсталляции и передовым технологиям LG люди смогут вновь раскрыть свои отношения с окружающей природой на более чувственном уровне».