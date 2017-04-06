Белорусская железная дорога запустила онлайн-табло﻿ с вокзала Минск-Пассажирский

Версия для печатиВерсия для печати

На сайте Белорусской железной дороги появилось онлайн-табло с вокзала Минск-Пассажирский. Сервис пока находится в тестовом режиме.

Теперь пассажиры могут получать информацию о времени прибытия и отправления поездов на станции Минск-Пассажирский, номерах платформ и путей, на которые прибывают или с которых отправляются поезда, о порядке нумерации вагонов (с «головы» или с «хвоста» поезда) прямо со смартфонов. 

Информацию можно получить на белорусском, русском и английском языках. Сервис доступен и в мобильной версии сайта. В планах по дальнейшему развитию — отображение в сервисе информации табло всех вокзалов Белорусской железной дороги.

Источник: 

marketing.by

Регион: 

Рубрики: 

Теги: 

Опубликовал: KVbot,

Заметили ошибку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter!

Читайте также

Комментарии

Аватар пользователя Dmitry

Dmitry

На сайте Белорусской железной дороги 

почему с заглавной?

Аватар пользователя kvv

kvv

Dmitry пишет:

На сайте Белорусской железной дороги 

почему с заглавной?

Начать спрашивать лучше здесь:  rw.by 

smiley

Dmitry пишет:

На сайте Белорусской железной дороги 

почему с заглавной?

Потому что белорусская железная дорога - это  железнодорожные пути в Беларуси, а Белорусская железная дорога - это одноименная организация.

Добавить комментарий