LG Electronics объявила о начале поставок смартфона LG G6 на международные рынки

Вслед за началом продаж в Южной Корее компания LG Electronics (LG) объявила о начале поставок смартфона LG G6 на международные рынки, в том числе в ключевые страны Северной Америки, Азии, Европы, Центральной и Южной Америки. Новинка, получившая самые высокие оценки экспертов отрасли, появится в продаже в указанных регионах в течение нескольких следующих недель. LG G6 будут продавать почти 200 ритейлеров и операторов сотовой связи по всему миру.

Ранее в этом году смартфон LG G6 получил массу положительных откликов на выставке Mobile World Congress 2017, где он завоевал 36 наград ведущих отраслевых изданий. Конструкция смартфона полностью отвечает повседневным потребностям пользователей. Модель LG G6 оснащена дисплеем с диагональю 5,7 дюйма, который удалось разместить в корпусе для 5,2-дюймовой диагонали с очень тонкой рамкой.

Аппарат очень удобен для работы одной рукой. Экран FullVision поддерживает форматы Dolby Vision и HDR 10, что позволяет просматривать на LG G6 больше контента с расширенным динамическим диапазоном (HDR), чем на других смартфонах. Благодаря соотношению сторон 18:9 (2:1), экран FullVision может отображать одновременно два квадратных окна. Это разработано специально для пользователей социальных сетей и очень удобно при использовании камеры смартфона для ежедневной многозадачности.

По мнению многих, смартфоны LG имеют хорошую репутацию и опыт в обеспечении высоко качественной фотосъемки. Компания LG снова выводит мобильную фотографию на новый уровень, установив в смартфоне широкоугольную фронтальную камеру в дополнение к широкоформатной камере на задней стенке корпуса. Объектив основной камеры с углом обзора 125º создает широкоформатные изображения с минимальным искажением по краям и высокой степенью четкости. Переключение между стандартным и широкоугольным объективами выполняется плавно и быстро. Фронтальная 5-мегапиксельная камера имеет угол обзора 100º, что позволяет делать групповые селфи, не пользуясь специальной палкой.

Дизайн LG G6 — это мечта минималиста. Изящный корпус выполнен из высококачественного стекла, а рамка – из прочного металла. При этом красота сочетается с высокой надежностью: закругленные края обеспечивают высокую устойчивость к ударам. Смартфон LG G6 прекрасно защищен от неблагоприятных воздействий. Он имеет уровень пыле- и влагозащиты IP68. Аппарат поставляется с предустановленным приложением Google Assistant для удобного поиска нужной информации.

Более того, LG G6 прошел испытания на соответствие военному стандарту MIL-STD 810G, проведенные независимой лабораторией MET (Maryland Electrical Testing). Модель G6 успешно прошла 14 испытаний (наибольшее число среди всех протестированных смартфонов): воздействие низких температур, высоких температур, влажности, вибрации, солнечного излучения, низкого давления, песка и пыли, солевого тумана и дождя, погружение в воду и температурный шок. Прочность смартфона LG G6 более чем достаточна для его применения в настоящих военных операциях, поэтому об этом аспекте пользователи могут не беспокоиться.

«Первоначальная реакция на модель LG G6 превосходит все наши ожидания», – заявил Джуно Чо (Juno Cho), президент компании LG Electronics and Mobile Communications. — В серии G мы реализовали массу нововведений, вдохновляясь откликами наших потребителей, которые мы изучали в течение нескольких лет».

Цены и даты поступления в продажу будут объявлены в каждой стране отдельно по мере поступления смартфона в продажу.