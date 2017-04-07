LG и Токуджин Йошиока отмечены высокой наградой на выставке Неделя дизайна в Милане 2017

LG и всемирно известный дизайнер Токуджин Йошиока получили высокую награду за совместную художественную работу “TOKUJIN YOSHIOKA x LG: S.F_Senses of the Future” в рамках конкурса Milano Design Award 2017. Жюри выставки Недели дизайна в Милане 2017 оценило масштабную световую инсталляцию за «возможность объединить концептуальные, технологические, сюжетно-тематические и эмоциональные аспекты в одном проекте». Экспозиция будет представлена на выставке до 9 апреля, место проведения — Superstudio Più, Милан.

“TOKUJIN YOSHIOKA x LG: S.F_Senses of the Future” объединяет передовые технологии LG и грандиозные экспериментальные проекты Токуджина Йошиоки, чтобы продемонстрировать взаимоотношения человечества с миром природы и представить философию дизайна LG, ориентированную на человека. Экспозиция состоит из двух частей, в которых представлены «стулья будущего» S.F chair и «стена солнца». Здесь также искусно используются передовые технологии OLED дисплеев и возможности светотехники.

«Для нас это огромная честь, поскольку мы безмерно гордимся нашей экспозицией, созданной для Миланской недели дизайна 2017, — отметил Токуджин Йошиока. — Я получил необычный опыт благодаря сотрудничеству и использованию технологий LG, а столь высокое признание вызывает чувство особого удовлетворения».

«Милан — центр мира дизайна, каждый год в поисках новых тенденций сюда съезжаются сотни тысяч людей. И мы очень гордимся тем, что являемся частью этих событий, — заявил глава корпоративного дизайна LG Electronics Но Чан-хо. — Получить такое признание в мировой столице дизайна — это уникальный опыт и истинная награда».