"Белтелеком" обещает, что до конца года интернет не подорожает

Тарифы на интернет-услуги в Беларуси до конца 2017 года повышать не планируется. Об этом заявил 11 апреля генеральный директора «Белтелекома» Сергей Сиводедов. Он высказал предположение, что повышения тарифов на интернет не стоит ждать и у операторов мобильной связи.

Сергей Сиводедов отметил, что на сегодняшний день тарифы на интернет окупаются, но рентабельность этой услуги постоянно снижается. Это связано с первую очередь со стремительным ростом внешнего трафика. С августа по декабрь 2016 года нагрузка внешнего шлюза выросла с 350 Гбит/с до 750 Гбит/с.

«Клиент хочет иметь скорость в разы выше за ту же цену. А расширение внешнего шлюза - это затраты валюты. Поэтому перед операторами стоит сложная задача - развитие своих сетей без увеличения тарифов на интернет», - рассказал глава «Белтелекома» в пресс-центре БелТА.

По данным Минсвязи, в 2016 году средняя скорость доступа в интернет выросла с 5,7 до 8,8 Мбит/с, а суммарная емкость внешнего канала за 5 лет увеличилась более чем в 16 раз. Сейчас стационарным широкополосным доступом в интернет пользуются 70% семей в Беларуси, а абонентов мобильного интернета насчитывается 6,4 млн.