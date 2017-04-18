В Беларуси впервые показали технологию Wi-Fi Calling

Мобильный оператор velcom во время выставки «ТИБО-2017» первым в Беларуси представил технологию VoWiFi (Wi-Fi Calling), которая позволит абонентам velcom совершать голосовые звонки внутри мобильной сети через Wi-Fi-сеть, сообщили в пресс-службе velcom.
Технология Voice over Wi-Fi (VoWiFi) позволяет пользоваться голосовой связью с сохранением мобильного номера абонента через любую доступную Wi-Fi-сеть. Порядок действий при таком звонке ничем не отличается от механизма обычного вызова: абонент выбирает любой номер из записной книги, а смартфон автоматически осуществляет соединение, но через Wi-Fi. Специальное приложение для этого не требуется – достаточно один раз активировать функцию на телефоне и звонить привычным способом. Как и в случае с интернетом, при наличии свободных хот-спотов смартфон будет в первую очередь использовать возможности Wi-Fi.
После коммерческого запуска через Wi-Fi можно будет звонить как внутри сети velcom, так и на номера других мобильных операторов и стационарные телефоны. В отличие от существующих ОТТ-сервисов, Wi-Fi Calling осуществляет вызов с использованием сети мобильного оператора. Точка доступа Wi-Fi в определенной мере выполняет функцию базовой станции оператора. Причем Wi-Fi-вызов будет стоить абоненту столько же, сколько и обычный в соответствии с его тарифным планом при сохранении высокого качества HD-звонков.
Технология позволит повысить качество голосовой связи и расширить территорию ее охвата. Wi-Fi Calling может быть востребован в магазинах или кафе, расположенных в цокольных и подвальных помещениях. Также технология может найти применение в отдаленных от вышек связи населенных пунктах, на дачах и хуторах, где прохождению сигнала препятствуют внешние преграды, а также в некоторых бизнес-центрах с внешним остеклением, экранирующим прохождение мобильного сигнала.
«Использовать технологию VoWiFi будет комфортно на работе и на даче. По сути, везде, где по каким-либо причинам качество сигнала было не идеальным, можно будет совершать звонки со сверхчеткой передачей речи в формате HD-Voice. Это открывает новые возможности для абонентов по всей стране», – убеждены в velcom.
Технологию сейчас внедряют многие крупные мобильные операторы в мире. «Речь идет о новой ступени развития телекоммуникационной инфраструктуры. Технология, которая может вскоре стать доступной в сети velcom, позволяет обеспечить абонентов качественной голосовой связью даже там, где отсутствует сигнал 2G или 3G, без дополнительных затрат на indoor-покрытие», – отметили в velcom.
Комментарии
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Хм, Сейчас есть тариф "Комфорт" -> ∞ минут на velcom в 3G-сети velcom
Но он неудобен - находясь дома (или в офисе) с WI-FI-подключением надо выключать WI-FI-подключение чтобы позвонить в 3G-сети velcom.
А потом опять включать WI-FI-подключение.
Если сейчас, с вводом Wi-Fi Calling этого делать не потребуется то тариф "Комфорт" -> ∞ минут на velcom в 3G-сети velcom будет востребован! Имхо.
Но, мало того, если velcom не применит какое-то ограничение - то с помощью Wi-Fi Calling можно будет совершать звонки(и получать входящие) в сети velcom находясь ... за границей и не включая роуминга (главное за границей подключиться в отеле или где-то в публичном месте к сети Wi-Fi) - но это же будет ... революция! (С)
"Замечтал Силевёрст, бабья рожа встала из воздуха, и как дёрнул Рябой -- чуть не тысячу вёрст пробежал без единого роздыха" (В.Маяковский.)
Для неайхищников поясняю: VoWiFi (Wi-Fi Calling) -- это не что иное, как вайфай-удлинитель. Впрочем, хорошая вещь. Надеюсь, в метро сделают.
А чем это отличается от звонков по вайберу через Wi-Fi? И никаких тарифов не надо, и по всему миру бесплатно.
Отличия на пальцах, имея к примеру вайбер у вас, но:
- нельзя позвонить вам по обычному телефону
- нельзя позвонить вам со смартфона где не стоит вайбер
- нельзя позвонить вам с сотового телефона (не смарфона).
- вы сами не можете позвонить на стационарный телефон.
- вы сами не можете позвонить на любой телефон в Беларуси.
- вы сами не можете позвонить знакомым и родственникам у которых сотовые телефоны но не смарфоны.
- вы сами не можете позвонить на смарфоны где нет вайбера (не установлен).
Вайбер -- это VoIP. Голос через Интернет, короче. Каналообразующая аппаратура сотового оператора не используется, используются серверы вайбера. Может быть выход на сотового или наземного оператора, тогда платно.
VoWiFi (Wi-Fi Calling) -- через вайфай вы входите в каналообразующую аппаратуру сотового оператора. И наоборот. Всегда платно.
И для вайбера, и для VoWiFi на ваш смртфон д.б. установлено приложение.
В данном случае, это звонок(входящий или исходящий) "абонента сети velcom" в "сети velcom", при этом "абонент сети velcom" не находится непосредственно в "3G-сети velcom"!
Яволь? (C)
VoWiFi (Wi-Fi Calling) от Velcom не требует установки приложения на стороне обоих абонентов. Достаточно чтобы по крайней мере один из них имел такое приложение и находился в сети интернет (даже не в 3g-сети velcome).
И если это так - то это революция (С)
Яволь, яволь. Через вайфай ты попадаешь в хозяйство сотового оператора. А между вайфаем и этим хозяйством м.б. любая пакетная сеть.
Само собой. У др. абонента м.б. и древний сотик. И даже аппарат с дырчатым диском.
Бают вообще не потребует установки никакого приложения ни на одном конце связи!
Это революция. (С)
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