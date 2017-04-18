В Минске встретятся главные эксперты по информационной безопасности

В столицу Беларуси едет “Код ИБ” - самое масштабное ИБ-событие на территории СНГ, которое охватывает 5 стран (26 городов).

20 апреля 2017 г. Минск примет у себя международный must visit для безопасников с 13-летней историей. Конференция “Код информационной безопасности” пройдет в Белоруссии уже во второй раз. Делегаты из Москвы, Санкт-Петербурга и Минска встретятся в отеле “Пекин”.

Участников ожидает полное погружение в тему, живое общение с экспертами из России и Белоруссии, самые свежие тренды и технологии, и, конечно, Кот ИБ собственной персоной.

Экспертами секции о трендах выступят Александр Астахов - главный редактор ИБ-портала iso27000.RU (г. Москва), Павел Ваховский – начальник отдела ИБ ГК «Алютех» (г.Минск), Алексей Евменков - директор ИБ ISsoft (г. Минск), Александр Дорофеев - директор по развитию НПО “Эшелон” (г. Москва). Спикеры имеют за плечами большой практический опыт в области ИБ, международные профессиональные сертификации, собственные методические разработки.

Как бороться с угрозой №1 - шифровальщиками, что делать с ransomware и другими вредоносами, расскажут в секции “Технологии”. Здесь экспертизу представят Вячеслав Медведев - ведущий аналитик “Доктор Веб” (г. Москва), Максим Степченков - исполнительный директор IT-Task (г. Москва), Карен Карагедян - региональный менеджер по работе с клиентами Trend Micro (г. Москва) и другие.

Секция “”Управление” ориентирована на директоров по ИБ. Здесь обсудят аудит процессов ИБ (Александр Дорофеев, НПО “Эшелон) и актуальные для руководства вопросы ИБ (Владимир Анищенко, председатель комитета по ИБ ассоциации “ИНФОПАРК”, зам. генерального директора по науке и инновациям компании “СОФТКЛУБ”, г. Минск). Как упростить работу технических служб в условиях роста сложности ИТ-инфраструктуры расскажет Дмитрий Успехов (“Газинформсервис”, г. Санкт-Петербург), как упростить ИБ в “сложных” организациях поведает Алексей Евменков (ISsoft).

Кроме того, на конференции в Минске будет представлен новый формат этого года - “Горячая десятка Кода ИБ”:участники отберут 10 самых актуальных ИБ-проблем - по версии белоусского ИБ-сообщества.

Участие специалистов ИТ- и ИБ- служб и журналистов без оплаты. Предварительная регистрация и аккредитация на сайте http://codeib.ru/minsk/