Apple сделала бесплатными все приложения из пакетов iLife и iWork

Все приложения из офисного пакета iWork и пакета iLife для обработки звука и видео стали бесплатными.

iWork — аналог Microsoft Office, созданный Apple для macOS и iOS, в него входят текстовый редактор Pages, редактор таблиц Numbers и инструмент для создания презентаций Keynote. В iLife раньше входили три приложения — музыкальный редактор GarageBand, видеоредактор iMovie и фоторедактор iPhoto, однако последний заменили на Photos, который стал бесплатно поставляться с macOS (тоже бесплатной).

C 2013 года iLife и iWork стали бесплатны для покупателей новых устройств и шли предустановленными на iPhone и iPad с большой встроенной памятью. Однако всем остальным необходимо было покупать приложения: если GarageBand для macOS стоил 4,99 доллара, то iMovie и каждое из приложений iWork стоило по 19,99 доллара. В iOS цены на офисные приложения были в два раза ниже.

Теперь все приложения могут скачать бесплатно все пользователи вне зависимости от того, покупали ли они новое устройство или нет. Однако их устройство должно поддерживать достаточно новые версии операционных систем: например, в случае iWork требуется macOS 10.12 и новее или iOS 10.0 и новее.