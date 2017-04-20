В Беларуси появился «индустриальный интернет»

Мобильный оператор velcom запустил в Беларуси «индустриальный интернет вещей» (Industrial IoT). Новое решение, которое представлено на выставке «ТИБО-2017», позволит снизить потребление электроэнергии, фиксировать неполадки с оборудованием и избегать форс-мажорных ситуаций на белорусских предприятиях, сообщили в пресс-службе мобильного оператора.

«Индустриальный интернет вещей» сейчас активно развивается в европейских странах. Он предполагает подключение к единой сети датчиков, счетчиков, сенсоров и других устройств, которые используются предприятиями. Все это позволяет автоматизировать производственные и технологические процессы, причем не только отслеживать ситуацию, но и управлять ею удаленно. Среди основных целей – повышение эффективности и безопасности, снижение расходов и оптимизация процессов.

В качестве одного из направлений – использование «индустриального интернета вещей» для контроля потребления электроэнергии. «Интеллектуальные» датчики уже сейчас могут собирать и анализировать расход электричества на предприятии. Выглядит это следующим образом: каждые 10 секунд приборы передают шифрованные данные по мобильной связи на облачный сервер, который их обрабатывает и иллюстрирует в форме графиков. Информацию при этом можно получать на любое устройство – от мобильного телефона до компьютера.

В результате специалисты предприятия видят реальную структуру потребления и тем самым могут снизить расходы на электроэнергию. Система также призвана обнаруживать аномальное потребление, бороться с халатностью, фиксировать неполадки с оборудованием, контролировать соблюдение техпроцессов, оперативно узнавать о ЧП, контролировать лимиты потребления и т.д.

«Решение полностью готово и продумано до каждой детали. Мы рассчитываем, что в ближайшие месяцы такие сети найдут применение на многих белорусских предприятиях, – подчеркнули в velcom. – При том, что услуга сама по себе недорогая, она позволяет добиться заметной экономии, особенно в случае с организациями, потребляющими большие объемы электроэнергии. Кроме того, без этого сейчас сложно представить себе современное производство: гораздо удобнее и эффективнее управлять всеми процессами с ноутбука или смартфона, чем бегать по помещениям в поисках неполадок».