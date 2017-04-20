Против сотрудников Приорбанка возбуждено уголовное дело

В отношении нескольких сотрудников Приорбанка возбуждено уголовное дело по статье "Халатность", сообщил в четверг на пресс-конференции начальник управления по расследованию преступлений против информационной безопасности и интеллектуальной собственности Следственного комитета Беларуси Александр Сушко.



Новая система против мошенников-кардеров запущена в Беларуси Уголовное дело возбуждено по следам другого расследования, проведенного СК, — о хищении 8 миллионов евро со счетов 130 тысяч граждан стран ЕС и США. Информацию о преступлении белорусские следователи получили от немецких коллег.

В ходе расследования выяснилось, что все средства поступали в белорусский Приорбанк несколько лет назад. Часть потерпевших, обнаруживших пропажу, опротестовала списание денег, и Приорбанк возвращал им средства, но правоохранительные органы об этом не ставил в известность.

"Сотрудники Приорбанка не совершали хищения. Это хищение совершали преступники, которые заранее готовились, придумывали схемы своей деятельности. И на первоначальном этапе сотрудники банка не могли выявить этих фактов. Но Приорбанк некоторым образом все же способствовал этому хищению. Он просто не уведомил на протяжении трех лет о совершенном акте правоохранительные органы", — рассказал Сушко.

Украденные деньги поступали в том числе на счет юридического лица, зарегистрированного в РБ, затем переводились на Кипр, оттуда в Латвию, где обналичивались. По этому делу уже осужден один из участников преступной группы. Работа по обоим уголовным делам продолжается.