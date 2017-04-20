В Минске наградили обладателей интернет-премии ТИБО-2017

Лучшие белорусские интернет-ресурсы в нынешнем году определяли в 9 номинациях. Всего на конкурс было подано более 280 заявок.

Лучшим интернет-ресурсом республиканских органов государственного управления признан сайт Государственного таможенного комитета Беларуси. Первое место с ним разделил ресурс Министерства связи и информатизации. Второе место члены жюри присудили сайту Совета Республики Национального собрания, разработчиком которого также выступило Белорусское телеграфное агентство.

Среди интернет-ресурсов городских, областных и районных исполнительных комитетов лучшим назван сайт Гродненского областного исполкома (разработчик БЕЛТА). Второе место занял официальный интернет-портал Могилевского горисполкома, третье - официальный сайт Любанского райисполкома. Специальный диплом жюри получил официальный интернет-портал Мингорисполкома.

Первое место в номинации "Образование и наука" занял сайт комитета по образованию Мингорисполкома. Второе место у сайта СШ №4 города Минска, третье - у официального ресурса Минского государственного профессионально-технического колледжа кулинарии. Специальный диплом получил Минский городской институт развития образования. В этой номинации конкурировали 47 проектов.

Члены жюри также назвали лучшие информационные ресурсы. В этом году первое место присуждено порталу объединенной редакции газеты "Советская Белоруссия", второе - ONT.BY. Третьим стал сайт государственного учреждения "Телекомпания ВоенТВ" (разработка БЕЛТА).

В номинации "Корпоративный интернет-ресурс" первое место занял сайт национального лизингового оператора Беларуси - компании "Промагролизинг", на втором разместился ресурс "Минскводоканала", на третьем - сайт туроператора "Интерсити".

Победу в номинации "Интернет-магазины" получил сайт онлайн-гипермаркета 21 vek.by. Второе и третье места не присуждались. Сайт Гродненского государственного музея истории религии получил пальму первенства в номинации "Культура и искусство". Второе место занял интернет-ресурс Гродненского областного драматического театра, третье место присуждено сайту Витебской областной филармонии.

В номинации "Спорт, туризм и развлечения" первое место получил сайт Белорусской федерации баскетбола, второе - сайт физкультурно-оздоровительного комплекса "Мандарин", третье - сайт Protennis.by.

В подноминации "Турагентства, игровые и развлекательные центры, парки и т.д." первым стал ресурс санатория "Лесное" КГБ Беларуси.

Лучшими сайтами о здоровье и медицине признаны Информационный портал медицинских услуг (первое место), УЗ "9-я городская клиническая больница" (второе), УЗ "Новолукомльская центральная районная больница" и УЗ "Пружанская центральная районная больница" (разделили третье место).

В номинации "Для детей и юношества" присуждалось только первое место, победителем стал виртуальный музей "Белорусская хатка".

