Элон Маск официально подтвердил разработку нейроинтерфейсов

Основатель Tesla и SpaceX Элон Маск подтвердил, что занимается разработкой и развитием нейроинтерфейсов. По его словам, соединить человеческий мозг с компьютером можно будет уже в течение ближайших 8-10 лет.

1Основанная Маском компания Neurоlink планирует вывести на рынок продукт, который помог бы людям с серьёзными травмами головного мозга, например у людей, переживших инсульт. На первых этапах компания планирует вживлять людям электроды именно для борьбы с патологиями.

В дальнейшем, по словам Маска, компания сможет разрабатывать такие нейроинтерфейсы, которые позволят людям буквально общаться телепатически, и им придётся вживлять себе электроды, чтобы не отставать от прогресса.

Бизнесмен полагает, что разработка подобных систем займёт от 8 до 10 лет, в зависимости от ограничений, которые могут наложить всевозможные надзорные ведомства. Представитель Neurоlink подтвердил, что Маск планирует лично возглавить новую компанию.

28 марта 2017 года WSJ выяснил, что Элон Маск основал компанию Neurallink, посвященную разработке связи человеческого мозга с компьютером. В январе 2017 Маск написал в твиттере, что готовит анонс, посвященный «нейронному кружеву».