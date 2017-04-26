Власти ЕС утвердили отмену роуминга для европейцев

Совет Евросоюза (ЕС) подтвердил отмену роуминга для европейцев на территории союза с 15 июня 2017 года. За введение бесплатного роуминга на территории ЕС 6 апреля проголосовал парламент Евросоюза.

Совет Евросоюза подтвердил переход на бесплатный роуминг для европейских пользователей мобильной связи, которые путешествуют в другие страны ЕС. С 15 июня они смогут пользоваться мобильными связью и интернетом без дополнительной платы. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте совета.

Европейцы, отправившись на летние каникулы в пределах ЕС, впервые смогут пользоваться мобильной связью и интернетом «повсеместно», заявил министр по конкурентоспособности, цифровой, морской и сервисной экономике Мальты (сейчас председательствует в Евросоюзе) Эммануэль Маллиа.



Максимальная наценка, которую местные сотовые операторы смогут предъявлять иностранным мобильным компаниям за обслуживание их клиентов на своей территории в пределах ЕС, с 15 июня не превысит €0,032 за минуту разговора и €0,01 за СМС. Цена за использование мобильного интернета за границей (в пределах ЕС) будет постепенно снижаться — с €7,7 за 1 Гб в этом году до €2,5 за 1 Гб в 2022 году. В заявлении уточняется, что после 15 июня бесплатный роуминг появится в Исландии, Лихтенштейне и Норвегии.



Парламент Евросоюза проголосовал 6 апреля за введение бесплатного роуминга на территории ЕС. Решение совета Евросоюза является последним юридическим шагом на пути к принятию этого закона.