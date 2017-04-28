Прошел финал соревнования по спортивному программированию в Беларуси

Финал самого крупного соревнования по спортивному программированию в Беларуси BSUIR OPEN 2017 состоялся 27 апреля. В течение пяти часов 52 команды студентов и школьников боролись за первенство, а дипломами победителей наградили 20 лучших команд.

Первое место разделили три команды – Belarusian SUIR 2 (БГУИР, Минск. Участники: Соболь Андрей, Волчек Андрей, Вистяж Алексей), Eat less - Drink more (Университет ИТМО, Санкт-Петербург. Участники: Будин Николай, Путилин Михаил, Якутов Дмитрий), #Team Work (БГУ, Беларусь. Участники: Вильчевский Константин, Сатаневский Владислав, Коробейников Федор). Призами от организаторов для этих команд-лидеров стали экшн-камеры, гироскутеры и конструкторы по программированию.

Чемпионат BSUIR OPEN – это престижное соревнование среди молодых специалистов, которое проводится по правилам ACM-олимпиад. По условиям контеста, в финале участникам нужно решить 10 задач разного уровня сложности за 5 часов. Все задачи сформулированы на английском языке и решаются командно (от 1 до 3-ех человек в команде) за одним компьютером, поэтому тут важна слаженность участников.

В Чемпионате по программированию участвуют не только студенты белорусских и зарубежных вузов, но и школьные команды. В этом году их 64, в том числе из России и Украины. Школьные команды составили серьезную конкуренцию студентам, и среди победителей их было немало. У участников-школьников отличная подготовка: в их составе большинство ребят – дипломанты республиканской олимпиады по информатике.

По словам организаторов, важным критерием для победы является скорость: если команды решили одинаковое количество задач, то система поднимает на более высокие позиции тех, кто справился быстрее. Интересно, что в процессе соревнования результаты открыты и обновляются автоматически: участники всегда знают, на какой позиции относительно других команд они находятся. Однако в последний час турнирная таблица замораживается: участники только видят, какая команда отправила решение задачи, но уже неизвестно – прошла она тестирование на корректность решения или нет. Несмотря на то, что все решения отправляются через браузер, доступа к сторонним сайтам нет, и все проблемы с кодом участники должны решать самостоятельно, без подсказок со стороны.