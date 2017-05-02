В Mail.ru Group подтвердили ввод платной подписки для музыки "ВКонтакте"

Пользователи социальных сетей "ВКонтакте", "Одноклассники" и "Мой мир" смогут слушать музыку без рекламы, оформив платную подписку.

"Mail.Ru Group совместно со своим партнером, компанией United Media Agency (UMA), расширяет возможности музыкальных сервисов для пользователей "ВКонтакте", "Одноклассников" и "Моего мира". В социальных сетях реализована возможность оформления подписки с отключением рекламы при прослушивании музыки", — сказал представитель интернет-компании.

В пресс-службе Mail.Ru Group отметили, что музыка будет доступна и бесплатно, но с рекламой. Пользователи, оформившие подписку, получат и доступ ко всем функциям приложения BOOM, разработанного UMA для устройств на iOS и Android, включая прослушивание музыки в режиме офлайн.