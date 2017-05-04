Подросток из Столина, укравший через "ВКонтакте" 15 тысяч рублей, получил 3 года

В Гродно в суде Ленинского района рассмотрено уголовное дело в отношении 17-летнего жителя Столина, который обвинялся в том, что за несколько месяцев украл через социальную сеть «Вконтакте» около 150 млн неденоминированных белорусских рублей.

Парень признан виновным в несанкционированном доступе к компьютерной информации, совершенном из корыстной заинтересованности, а также в компьютерном саботаже и хищении имущества путем введения в компьютерную систему ложной информации и покушении на это преступление.

Молодой человек покупал на специальных сайтах пароли от взломанных аккаунтов в социальных сетях. Введя логин и пароль, Евгений рассылал от чужого имени просьбы «помочь с деньгами». По делу проходит около 200 пострадавших.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован.