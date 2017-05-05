Сотовая связь стандарта LTE доступна 60% населения Беларуси

Охват населения услугами сотовой подвижной электросвязи стандарта LTE составляет 60%. Соответствующая информация размещена на официальном сайте Министерства связи и информатизации по итогам коллегии, на которой рассматривалась работа отрасли в первом квартале, сообщает БЕЛТА.

"Охват населения услугами сотовой подвижной электросвязи стандарта LTE составляет 60%. В настоящее время услуги оказываются во всех областных центрах, крупных районных центрах и Минске", - говорится в сообщении.

Производилось программно-аппаратное расширение IMS-платформы, в результате которого подключено более 148 тыс. абонентов и их общее количество составило 1 млн 960 тыс. Модернизация и развитие сетей передачи данных с переходом на современные интернет-технологии, строительство волоконно-оптических линий связи непосредственно до потребителя позволили предоставлять услуги передачи данных на скорости до 100 Мегабит в секунду. Общее количество абонентов и пользователей стационарного широкополосного доступа в интернет увеличилось на 20 тыс. и превысило 3 млн.

Количество абонентов, подключенных по технологии GPON, увеличилось на 140 тыс., их общее число составило 1 млн 230 тыс. Пропускная способность международного канала доступа в интернет увеличилась на 10 Гбит/с и составила 1 110 Гбит/с и будет увеличиваться по мере необходимости. Количество абонентов IPTV увеличилось на 35 тыс. до 1,5 млн. На 1 апреля общее количество абонентов сотовой подвижной электросвязи составило 11,4 млн.