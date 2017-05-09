10 мая начнется конференция Microsoft Build 2017

10–12 мая состоится международная конференция Microsoft Build 2017 — главное событие года компании Microsoft и одно из самых знаковых событий мировой индустрии. Мероприятие пройдёт в выставочном комплексе Washington State Convention Center в Сиэтле (штат Вашингтон).

Конференция Microsoft Build 2017 вызвала большой интерес у представителей индустрии. Билеты на мероприятие были распроданы в течение 8 часов. Впрочем, продажа билетов на конференцию Microsoft Build 2015 прошла быстрее — всего за 45 минут. А абсолютный рекорд принадлежит Microsoft Build 2016, на которую билеты были распроданы менее чем за 5 минут.

Как ожидается, на конференции Microsoft Build 2017 будут представлены новейшие разработки Microsoft, которые, несомненно, окажут значительное влияние на дальнейшее развитие IT-отрасли. По слухам, в этот раз Microsoft как расскажет о новых возможностях уже известных продуктов, так и покажет нечто новое . Также следует ждать, что большое внимание на мероприятии будет уделено искусственному интеллекту, смешанной реальности и облачным технологиям.