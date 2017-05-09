Microsoft HoloLens помогают хирургам оперировать позвоночник

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Технологии дополненной реальности многие эксперты пророчат большое будущее. Глава Apple Тим Кук назвал её революционной, сравнив потенциал этой технологии со смартфонами.

В настоящее время технология дополненной реальности оказывает существенное влияние на деятельность медицинского сообщества. Один из последних, довольно наглядных примеров — запуск компанией Scopis, специализирующейся в области хирургической навигации и медицинских технологий с дополненной и смешанной реальностью, новейшей разработки — голографической навигационной платформы (Scopis Holographic Navigation Platform) для использования в хирургии.

Scopis разработала эту платформу, чтобы помочь хирургам обеспечить более высокую точность и скорость проведения операций. Важная роль в применении этой навигационной платформы отведена очкам дополненной реальности Microsoft HoloLens. Использование платформы Scopis, например, позволяет хирургам с высокой точностью устанавливать транспедикулярные винты как при открытых, так и малоинвазивных стабилизирующих операциях на позвоночнике с целью фиксации нескольких позвонков.

Очки Microsoft HoloLens обмениваются данными по беспроводной связи с системой Scopis. Планируемое расположение транспедикулярных винтов проецируется на оперируемый участок позвонка пациента, создавая эффект смешанной реальности. Это помогает хирургу быстрее приводить винты в необходимое положение, интерактивно согласовывая хирургические манипуляции с голографической визуализацией.

Кроме того, благодаря технологии Scopis уменьшается радиационное облучение врачей и пациентов от рентгеноскопических устройств, которые в настоящее время используются для определения оптимального положения размещения винтов во время операции, а также улучшаются результаты хирургического вмешательства за счёт более точного выравнивания и сокращения продолжительности операции.

Источник: 

3dnews.ru

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Опубликовал: KVbot,

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