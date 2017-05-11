Microsoft прекратила поддержку оригинальной Windows 10

Microsoft прекратила поддержку оригинальной версии Windows 10 (1507), публичный релиз которой состоялся в июле 2015 года. Это касается следующих изданий операционной системы: Home, Education, Pro и Enterprise. Большинство людей уже не пользуются этой версией, но некоторые по тем или иным причинам до сих пор не установили последние обновления.

Windows 10 является сервисом: она существенно отличается от предшественниц тем, что Microsoft может не только выпускать для операционной системы исправления ошибок и уязвимостей, но и добавлять новые возможности. Компания выпустила много таких обновлений, среди которых — три крупных: November Update (1511), Anniversary Update (1607) и Creators Update (version 1703).

Проверить версию своей операционной системы можно введя в поиске Windows 10 слово winver и запустив появившуюся команду. Откроется окно с версией, которая установлена на вашем компьютере.

«Большинство пользователей получают обновления, улучшающие качество и функции, автоматически в соответствии с настройками обновлений Windows, — написала Microsoft. — Согласно правилам, свежее обновление должно быть установлено в течение 60-дневного льготного периода с момента релиза, чтобы мы могли продолжать обеспечивать ежемесячное обслуживание с обновлениями безопасности и другими качественными обновлениями. Мы продлили этот льготный период для версии 1507, но теперь пришло время прекратить её обслуживание».

Microsoft будет обновлять Windows 10 в течение минимум 10 лет, как и в случае с другими её операционными системами. Основная поддержка прекратится 13 октября 2020 года, расширенная — 14 октября 2025 года.