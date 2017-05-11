Компания Apple разослала приглашения на презентацию новых устройств

Компания Apple отправила приглашения журналистам на свое знаковое мероприятие - конференцию разработчиков WWDC 2017. Она пройдет в городе Сан-Хосе (Калифорния), недалеко от штаб-квартиры Apple Park в Купертино, с 5 по 9 июня.

Презентацию новых продуктов Apple проведет в первый день работы конференции. Ожидается, что разработчики представят обновленные версии операционных систем - iOS 11 и macOS 10.13, программные платформы watchOS 4 и tvOS 11.

Кроме того, в разных СМИ курсируют слухи о том, что Apple может показать новые версии компьютера iMac и планшета iPad. А также "умную колонку", которая будет работать в интеграции с Siri, что значительно увеличит функционал девайса.