Исследование velcom: рейтинг необычных устройств для выхода в интернет

Оператор velcom опубликовал рейтинг устройств, при помощи которых абоненты компании выходят в сеть. Помимо традиционных смартфонов, планшетов, ноутбуков и портативных компьютеров связь с миром им обеспечивают самые необычные, а порой даже редкие устройства.

В рейтинге необычных гаджетов среди абонентов оператора оказались сразу три модели наручных часов: «взрослые» Samsung SM-R750S и SM-R750, которые не только показывают время, но также поддерживают технологии Wi-Fi и Bluetooth, умеют принимать голосовые вызовы и сообщения, а также детские «умные часы» Caref Watch с GPS-трекером, которые способны отслеживать местоположение ребенка на карте в режиме реального времени и отправлять автоматические уведомления — к примеру, о том, что он вышел из дома или из школы.

«Бронза» рейтинга необычных устройств для выхода в сеть досталась обладателям игровых приставок Sony PlayStation Vita с Wi-Fi и 3G-модулем. Устройства позволяют владельцам не только погружаться в мир портативных развлечений, но при этом оставаться на связи с миром реальным. В тройку призеров можно включить и владельцев «маленьких ноутбуков для интернета» Lenovo S9, которые подкупают своей компактностью.

На втором месте — владельцы ультрамобильного компьютера-трансформера Samsung SPH-P9200. И это одно и самых оригинальных устройств, которым пользуются наши абоненты. Модель, выпущенная почти 10 лет назад, и сегодня радует своими коммуникационными возможностями (в частности, поддержкой Wi-Fi и HSDPA). Главная же «фишка» этого устройства — раскладная QWERTY-клавиатура.

А самым оригинальным в этом плане стал владелец редчайшего в Беларуси премиум-ультрабука Samsung 900X3F. Абонент, который общается при помощи этого устройства, зафиксирован только один, поэтому звание «уникальный пользователь» достается именно ему. К слову, конкуренцию ему в этом отношении почти удалось составить владельцам нетбуков LG-X140: их тоже можно пересчитать буквально по пальцам одной руки.