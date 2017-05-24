Apple начала взимать за фирменный аудиосервис Music символическую плату

На данный момент Apple приостановила распространение бесплатной трёхмесячной подписки в некоторых странах и начала взимать там за услугу символическую плату. В Австралии, Испании и Швейцарии желающему опробовать музыкальный онлайн-сервис придётся заплатить $1/€1. В Российской Федерации пробный период Apple Music по-прежнему остаётся бесплатным. Будет ли он оставаться таким и дальше — неизвестно.

Изначально Apple не планировала отчислять лицензионное вознаграждение исполнителям за три пробных месяца, которые она предоставляла пользователям Music. Однако в скором времени руководство компании пересмотрело своё решение, согласившись на роялти. Причиной такого шага стала критика в адрес Apple и её излишне лояльной политики со стороны кантри-исполнительницы Тейлор Свифт (Taylor Swift) и других музыкантов.

В комментариях журналистам The Verge представитель Apple объяснил, что корпорация оставляет за собой право изменять стоимость подписки и условия промо-акций для Apple Music по своему усмотрению в зависимости от региона. Будет ли символическая плата за услугу вводиться в других странах, в Apple не уточнили.