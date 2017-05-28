EPAM ищет биолога для удаленной работы

EPAM Systems, производитель заказного программного обеспечения, открыл вакансию биолога для удаленной работы. Вакансия размещена на сайте по поиску работы 26 мая.

Специалисту необходимо будет проводить анализ и обработку англоязычных статей и патентов, касающихся различных областей биологии, а также вводить информацию в базу данных.

Требования к специалисту:

Высшее образование в области биологии (выпускники биологических факультетов, бакалавры, специалисты, магистры или лица с ученой степенью). Возможно другое базовое образование, которое включает знание биологии;

Знание английского языка на уровне свободного чтения специальной литературы, опыт работы с научной литературой;

Уверенный пользователь ПК (знание пакета MS Office);

Наличие собственного компьютера;

Внимание к деталям, аккуратность и ответственность, способность обрабатывать большие объемы информации;

Возможность работать не менее 20-ти часов в неделю.

О том, для какого проекта необходим специалист, в вакансии не сказано.