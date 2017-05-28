EPAM ищет биолога для удаленной работы

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EPAM Systems, производитель заказного программного обеспечения, открыл вакансию биолога для удаленной работы. Вакансия размещена на сайте по поиску работы 26 мая.

Специалисту необходимо будет проводить анализ и обработку англоязычных статей и патентов, касающихся различных областей биологии, а также вводить информацию в базу данных.

Требования к специалисту:

  • Высшее образование в области биологии (выпускники биологических факультетов, бакалавры, специалисты, магистры или лица с ученой степенью). Возможно другое базовое образование, которое включает знание биологии;
  • Знание английского языка на уровне свободного чтения специальной литературы, опыт работы с научной литературой;
  • Уверенный пользователь ПК (знание пакета MS Office);
  • Наличие собственного компьютера;
  • Внимание к деталям, аккуратность и ответственность, способность обрабатывать большие объемы информации;
  • Возможность работать не менее 20-ти часов в неделю.

О том, для какого проекта необходим специалист, в вакансии не сказано.

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Опубликовал: KVbot,

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