Белорусам стала доступна «смартфонная» бухгалтерия

Белорусским компаниям стала доступна онлайн-бухгалтерия. Она позволяет не только подписывать документы со смартфона, но и вести бухгалтерский учет из любой точки мира. Технология реализована в сети velcom совместно с командой разработчиков сервиса «Делай Дело» и компанией «Авест», сообщили в пресс-службе мобильного оператора.



Технология основана на специальных SIM-картах от velcom, в которые «вшиты» ключи электронной цифровой подписи. При этом электронный документооборот может «проходить» через любой сервис онлайн-бухгалтерии с поддержкой SIMiD.

Один из таких – «Делай Дело» – и был создан командой разработчиков для белорусских компаний, которые ищут альтернативу программам семейства 1С. Бухгалтерская компания «Райкири» сейчас активно переводит на него столичные организации.



Новая платформа позволяет подписывать с телефона юридические значимые документы, которые благодаря цифровой подписи признаются госорганами, банками и другими организациями. При этом перед подписанием текст счета или, например, акта можно изучать и редактировать прямо в браузере. Основное условие – использование рабочей SIM-карты velcom с ключом ЭЦП. Карта защищена двумя PIN-кодами: один нужен для авторизации, другой – для подписания документа. Последний код пятизначный – подобрать его самостоятельно практически невозможно.



Весь процесс реализован в виде зашифрованных сообщений – бинарных SMS. Чтобы поставить подпись, нужно открыть документ и выбрать конечного получателя. На телефон придет SMS с просьбой ввести стандартный PIN-код и в случае подтверждения – набрать пятизначную комбинацию.



Документы с цифровой подписью передаются по защищенной сети velcom. Мобильный оператор также разработал специальный портал с личным кабинетом. В нем можно проверить подлинность подписи, а также сформировать и отправить собственные документы.



Технология позволяет экономить время и деньги. К примеру, отправка 500 заказных писем обойдется примерно в 750 рублей без учета стоимости бумаги и чернил, тогда как с помощью смартфона и услуги SIMiD это можно делать с минимальными затратами. Электронный ключ на два года обойдется в 80 рублей, а абонентская плата за использование «облачной» системы электронного документооборота – в 45 рублей в месяц. При этом одна SMS стоит несколько копеек.



«Новые технологии не только позволяют экономить на документообороте, но и открывают невиданные ранее возможности. В частности, можно подписывать документы, находясь в командировке за границей или во время отпуска», – подчеркнули в velcom.



Напомним, SIM-карты с ключами ЭЦП используются уже более года. В апреле этого года velcom стал первой частной компанией в Беларуси, получившей право выдавать сертификаты открытого ключа электронной цифровой подписи, выпущенные Республиканским удостоверяющим центром. Теперь в офисе компании выдают SIMiD-карты с действующими сертификатами, которые можно использовать наравне с флэш-ключами. Предполагается, что это значительно ускорит развитие электронного документооборота в Беларуси.