Компания с белорусскими корнями купила стартап украинцев

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Компания Intellectsoft, у которой в Беларуси находится главный центр разработки, приобрела украинский стартап Stanfy.

Купленный проект располагается в Кремниевой долине, но имеет корни в Украине. Информацию о сделке подтвердили в минском офисе компании. Условия покупки, в том числе стоимость приобретения, держатся в тайне.

Стартап Stanfy, который занимается разработкой мобильных приложений, основан в 2005 году в Киеве. В настоящее время офис штаб-квартиры находится в Сан-Франциско. Открытая двенадцать лет назад в Беларуси Intellectsoft располагает офисами в Лондоне, Киеве, Осло, Минске и ряде других городов.

Источник: 

charter97.org

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Опубликовал: KVbot,

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