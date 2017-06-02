Обновление Windows 10 "убило" устройства пользователей

Компания Microsoft выпустила тестовую сборку Windows 10 под номером 16212 для участников программы Windows Insider, которая приводит к краху системы на мобильных устройствах.
Отмечается, что сборка была выпущена по ошибке и не предназначена для пользователей. Возможность установить обновление доступна как пользователям с поздним (Slow Ring) и ранним (Fast Ring) доступом к тестовым версиям системы. Также сообщается, что апдейт был доступен некоторым юзерам без доступа к Windows Insider.
Обновление инициирует бесконечный цикл загрузок, тем самым выводя из строя смартфоны и планшеты на Windows 10. Для решения проблемы предлагается только полный сброс системы с помощью Windows Device Recovery Tool, что приведет к удалению файлов и обнуление настроек. На компьютерах со сборкой 16212 подобных проблем замечено не было, но устанавливать ее все равно не рекомендуется.
Windows Insider Program — программа предварительной оценки обновлений Windows 10 до их официального выхода, запущенная в сентябре 2014 года. В 2015 году она стала доступна для мобильных устройств.
Комментарии
Вот потому я всегда ставлю обновления только через несколько дней после их выхода, и только после бэкапа системы.
Т.е. ты участвуешь в Windows Insider, но ставишь обновления через несколько дней? ;)
Нет, не участвую, я говорю про общую ситуацию. Известны много случаев, когда обновления "для всех" вызывали косяки в системе. Поэтому я предпочитаю, чтобы обновления сначала протестировала сама MS, затем ее Insider'ы, затем большинство обычных пользователей - и уже потом, если MS не отозвала обновление, и гугление не показывает массовой истерики по его поводу, его ставлю я.
За это время вирус вполне себе уже у Питона внедрился крепко в его дырявой системе. (С)
Напоминаю про шапочку из фольги. Не забывайте пользоваться!
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