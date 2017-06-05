Умерла автор языка COBOL

Жан Е. Саммет (Jean E. Sammet), одна из старейших инженеров-программистов планеты, и соавтор языка программирования COBOL, после кратковременной болезни ушла из жизни 20 мая в возрасте 89 лет.

После выхода на пенсию Жан Е. Саммет проживала в сообществе пенсионеров в Сильвер Спринг, Мэриленд, США, и свои последние часы провела в расположенном поблизости госпитале, сообщили представители колледжа Маунт-Холиок (Mount Holyoke College) в Массачусетсе, мисс Саммет в свое время получила степень бакалавра и позднее степень профессора кафедры информатики.

Процедурный объектно-ориентированный язык программирования КОБОЛ (Common Business Oriented Language – COBOL), впервые был представлен в 1959 г. Несмотря на то, что КОБОЛ отпраздновал 50-летие 8 лет назад, миллиарды строк, написанные на этом языке, до сих пор исполняются мейнфреймами в государственных учреждениях и крупнейших корпорациях мира, а КОБОЛ считается сегодня первым языком программирования, приспособившим компьютерные вычисления к нуждам массового бизнеса.