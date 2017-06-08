iOS 11 автоматически удаляет неиспользуемые приложения

В новой мобильной операционной системе iOS 11 разработчики из Apple внедрили несколько инструментов управления данными, включая функцию Offload Unused Apps.

Когда свободное место во флеш-памяти заканчивается, служба, если активирована, автоматически удаляет малоиспользуемые приложения, но при этом сохраняет пользовательские данные. После удаления ярлыки этих программ остаются на «домашнем» экране, но становятся серыми. Это означает, что в случае необходимости удалённые таким способом приложения можно восстановить одним касанием экрана. По умолчанию Offload Unused Apps работает как фоновый процесс и не требует вмешательства, но при желании пользователь может сам выбрать приложения, которые будут удалены.

Отметим, что концепция Offload Unused Apps по сути не нова. Аналогичный метод автоматической очистки памяти смартфона применялся в Nextbit Robin: неиспользуемые приложения и файлы перемещались из телефона в облачное хранилище до тех пор, пока пользователь не обращался к ним снова.