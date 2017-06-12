Флагманский смартфон LG G6 стал доступен во всех салонах связи МТС

Новую модель смартфона от компании LG Electronics – LG G6 – уже можно купить в сети магазинов МТС по всей стране. Беларуси досталась самая топовая версия смартфона – с 64 ГБ памяти, поддержкой 2 SIM-карт и ЦАП Hi-Fi Quad DAC.

Множество специалистов уже оценили многочисленные преимущества инновационного G6: 36 наград от мировых изданий на выставке Mobile World Congress 2017.

Чем же их удивила новинка от LG Electronics?

Обзор смартфона LG G6 от KV.BY

Пространство

LG Electronics – первая в мире компания, которая решила выйти за рамки формата стандартных телефонов, сделав смартфон с форматом 18:9 вместо привычных 16:9. Удивительно и то, что удалось поместить 5.7-дюймовый экран в корпус, в котором традиционно помещалось только 5.3 дюймов. Дисплей LG FullVision с IPS-матрицей и разрешением 1440x2880 (QHD+) с поддержкой форматов Dolby Vision и HDR10 великолепно подходит для различных приложений, игр и просмотра видео самого высокого разрешения. Более того, любое приложение можно настроить под более удобный размер экрана: 16:9, 16,7:9, 18:9.

Масштабность

LG не подводит, когда дело касается фото- и видеосъемки. Сейчас смартфон может похвастаться тремя качественными камерами. Каждую из них легко можно настроить под определенные параметры. Первая – фронтальная, широкоформатная (100 градусов) - обладает 5 мегапикселями и позволяет делать «селфи» с автоматической умной ретушью. Кроме этого она имеет настройки угла обзора от стандартных 82 градусов до 100 градусов. Вторая и третья - 13-мегапискельные камеры - расположены сзади и идентичны во всем, кроме самого главного – объектива. Если одна из них делает привычные нам съемки с углом обзора 71 градус, то вторая, широкоформатная, обладает 125 градусами, делая шикарные панорамные и групповые снимки. Все это “приправлено” двойной светодиодной вспышкой. Так же имеется ручной режим камеры с дополнительными настройками. Ну и вишенка на технологическом торте - камера записывает видео в 4К разрешении со стереозвуком.

Стиль

LG G6 следует современным тенденциям, предлагая монолитный дизайн из металла и стекла. Стекло Gorilla Glass используется практически везде и включает в себя несколько поколений: третье расположено на фронтальной панели, четвертое – на камерах, а самое прочное пятое – на тыльной стороне. Инновационный дисплей, который занимает почти всю площадь передней панели, оставляет лишь пару узких полос, на которых расположены камера, датчики и динамик. Алюминиевая рамка включает в себя кнопки громкости, 3.5 аудиоразъем, USB Type-C для зарядки и слот карты памяти либо SIM-карты. В кнопку включения на задней панели встроен надежный дактилоскопический сенсор, сканирующий отпечаток пальца своего пользователя для разблокировки.

Мощность

По сравнению с предшественником, LG G6 стал мощнее с новым 4-ядерным процессором Snapdragon 821 и частотой 2.35 ГГц. Несмотря на уменьшившиеся габариты смартфона, аккумулятор увеличился с 2800 до 3300 мАч, заметно повышая срок работы. Для любителей музыки есть 32-битный Quad Hi-Fi Audio, эффект которого можно оценить через наушники. Для музыкальной библиотеки – 64 ГБ внутренней памяти.

Продуманность

Кроме того, что в смартфоне уже есть Android 7.0, в нее интегрирована фирменная оболочка LG UX 6.0, полностью настраиваемая под нужды пользователя система, которая также помогает использовать потенциал нового широкого экрана. В частности, функция двойного экрана особенно хорошо подходит для нового формата. Через умные настройки можно персонализировать смартфон таким образом, что в зависимости от определенных действий или месторасположения (например, при попадании в определенную сеть WiFi, подключении Bluetooth устройств) будет запускаться соответствующий алгоритм. А режим Always On держит Вас в курсе даже при выключенном смартфоне, показывая время и уведомления и практически не потребляя энергии.

Защищенность

LG G6 получил максимальный на сегодняшний день уровень защищенности по стандарту IP68, а это значит, что он практически на 100 % обезопасен от последствий попадания воды и пыли. Устройство способно функционировать даже на глубине до 1,5 метра в течение 30 минут! Кроме того, G6 имеет сертификат MIL-STD-810G (US Military Standart), подтверждающий его прочность и защиту от последствий падения.