Создатель процессоров для iPhone ушел в Google

Корпорация Google наняла ключевого архитектора процессоров для iPhone Ману Гулати (Manu Gulati). Он проработал в Apple восемь лет.

Отмечается, что Гулати займется созданием процессоров для смартфонов Pixel и занял должность ведущего архитектора SoC (System-on-a-Chip, однокристальная система). По слухам, работа над созданием собственных устройств в Google началась в прошлом году. Они позволят повысить производительность смартфонов корпорации.

Издание отмечает, что Apple подала 15 патентов, связанных с архитектурой процессоров и другими технологиями, в которых Гулати числится одним из изобретателей. Общий стаж мужчины составляет 27 лет, кроме Apple, он работал в AMD и Broadcom.

Одной из первых разработок Гулати в Apple стал процессор A4, который устанавливался в оригинальном iPad, iPhone 4 и Apple TV второго поколения.