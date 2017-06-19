ГК "БелХард" приглашает в команду сотрудников

В команду Kyriba Minsk, входящую с 2000 года в структуру Группы компаний БелХард, требуются Senior Java Developer (от 5 лет опыта), Mid Java Developer (от 2 лет опыта),Python Developer (со знанием Java), Билд-инженер (DevOps),Senior QA engineer, Senior Test Developer (Автоматизатор тестовых испытаний на Java, JUnit, TestNG), Middle QA engineer.

Успешно сотрудничая с американо-французской компанией Kyriba, мы создаем и развиваем флагман среди мировых систем класса Corporate Treasury Management. Данный продукт стал одним из первых, который объединил в себе самые сложные функции финансового управления холдингом (планирование, валютообменные операции, учет потоков, управление ценными бумагами, поддержка принятия решений, платежи) и обеспечил полную синхронизацию операций и информации с различными банками. Благодаря высокому качеству работы нашей команды, SaaS Kyriba Treasury Management System востребована у ведущих игроков мирового рынка банковских услуг и таких известных корпораций, как Nestle, Peugeot, Swift,Citroen, Ferrero.



Цель проекта - проект полностью посвящен созданию и развитию продукта Kyriba Treasury Management System

Технологии и методологии: Java (JSE7, JSE8) Python Oracle JBoss EclipseLink

Наш рабочий процесс построен на методологиях Scrum Agile.

Команда проекта: Руководители разработки и тестирования, разработчики , тестировщики, интеграторы(релиз-инженеры), автоматизаторы тестов. Команда в Минске насчитывает 65 человек.

Работа в проекте Kyriba это:

- реализация сложных технических задач;

- динамичное развитие проекта;

- отличная команда;

- комфортный офис в самом центре города;

- гибкий график работы;

- приятный соцпакет;

-достойная заработная плата;

- командировки в Париж.

Мы ждем в своей команде активных и целеустремленных профессионалов, которые увлечены тем, что делают, готовы делиться опытом и знаниями, реализуют свои идеи, работая на командный результат. Мы предлагаем работу как опытным специалистам, так и молодым перспективным талантам. Узнать больше о жизни проекта и подружиться с нами можно на странице.