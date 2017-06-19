ГК "БелХард" приглашает в команду сотрудников

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В команду Kyriba Minsk, входящую с 2000 года в структуру Группы компаний БелХард, требуются Senior Java Developer (от 5 лет опыта), Mid Java Developer (от 2 лет опыта),Python Developer (со знанием Java), Билд-инженер (DevOps),Senior QA engineerSenior Test Developer (Автоматизатор тестовых испытаний на Java, JUnit, TestNG), Middle QA engineer.

Успешно сотрудничая с американо-французской компанией Kyriba, мы создаем и развиваем флагман среди мировых систем класса Corporate Treasury Management. Данный продукт стал одним из первых, который объединил в себе самые сложные функции финансового управления холдингом (планирование, валютообменные операции, учет потоков, управление ценными бумагами, поддержка принятия решений, платежи) и обеспечил полную синхронизацию операций и информации с различными банками. Благодаря высокому качеству работы нашей команды, SaaS Kyriba Treasury Management System востребована у ведущих игроков мирового рынка банковских услуг и таких известных корпораций, как Nestle, Peugeot, Swift,Citroen, Ferrero. 
 

Цель проекта - проект полностью посвящен созданию и развитию продукта Kyriba Treasury Management System 
Технологии и методологии: Java (JSE7, JSE8) Python Oracle JBoss EclipseLink 
Наш рабочий процесс построен на методологиях Scrum Agile. 
Команда проекта:  Руководители разработки и тестирования, разработчики , тестировщики, интеграторы(релиз-инженеры), автоматизаторы тестов. Команда в Минске насчитывает 65 человек. 

Работа в проекте Kyriba это: 
- реализация сложных технических задач; 
- динамичное развитие проекта; 
- отличная команда; 
- комфортный офис в самом центре города; 
- гибкий график работы; 
- приятный соцпакет; 
-достойная заработная плата; 
- командировки в Париж. 

Мы ждем в своей команде активных и целеустремленных профессионалов, которые увлечены тем, что делают, готовы делиться опытом и знаниями, реализуют свои идеи, работая на командный результат. Мы предлагаем работу как опытным специалистам, так и молодым перспективным талантам. Узнать больше о жизни проекта и подружиться с нами можно на странице.

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Опубликовал: KVbot,

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