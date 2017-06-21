В Беларуси участились случаи вымогательств через интернет. Такая информация размещена на сайте МВД, сообщает БЕЛТА. Правоохранители отмечают, что в 2016 году сотрудники милиции зарегистрировали 106 вымогательств, а на 20 июня текущего года их уже 78. И почти треть преступлений такого характера совершается в интернете.

Если раньше мошенники блокировали компьютеры якобы от имени МВД с требованием оплатить штраф за просмотр материалов, содержащих элементы педофилии, порнографии и насилия, то в этот раз схема злоумышленников стала более изощренной. Теперь преступники используют шантаж за неразглашение имеющихся у них сведений интимного характера о жертве вымогательства.

Во всех случаях обстоятельства преступлений идентичны. Злоумышленник, как правило от лица девушки, в соцсетях переписывался с мужчинами и предлагал им заняться виртуальным интимом. Далее общение происходило в Skype. При этом без получения согласия велась запись разговора. Затем пострадавший уведомлялся о необходимости перечисления денег на электронные кошельки различных платежных систем.

В случае отказа злоумышленник угрожал выложить запись в интернет. Несмотря на перечисление мужчинами денег, видеофайлы с их участием во всех случаях пересылались другим пользователям социальных сетей. Сейчас устанавливаются личности и местонахождение подозреваемых. Их действия квалифицированы по ст.208 (вымогательство) УК Беларуси, которой предусмотрено наказание вплоть до 10 лет лишения свободы. Если же окажется, что преступник орудует один, то максимальным по этой статье для него станет лишение свободы сроком до 5 лет.