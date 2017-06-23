LG стала техническим партнером международного YouTube-фестиваля в Минске

18 июня 2017 в Минске прошел первый международный YouTube-фестиваль «Вiдак», на который съехалось 70 популярных персонажей русскоязычной интернет-среды и пришло около 4 тыс. поклонников.

«Вiдак» — это встреча топовых блогеров и любителей YouTube, а также развлекательно-образовательная площадка для всех желающих с пользой провести время, познакомиться со своими кумирами и узнать, как преуспеть на YouTube.

Фестиваль прошел на территории Футбольного манежа в Минске. Помимо интерактивных тематических площадок, посетителей фестиваля ожидала насыщенная программа: лекции, общение и с блогерами, многочисленные фотозоны, market, food-court, автограф-сессии и шумная музыкальная программа.

Для кого-то посещение фестиваля стало первым знакомством с YouTube, а для кого-то - началом своего личного канала. Спикеры с удовольствием и открытостью делились с посетителями секретами и лайфхаками, как стать популярным видеоблогером.

И именно LG Electronics, один из мировых лидеров по производству телевизоров, стала техническим партнером международного образовательного YouTube-фестиваля «Вiдак». Компания всегда уделяла большое внимание транслируемой картинке и знает, насколько важно качество воспроизводимого видео. LG не просто производит телевизоры, а создает будущее телевизионных технологий. И доказательство тому – LG OLED –TV, который вывел на новый уровень качество картинки и звучания.

В ассортименте LG присутствуют самые современные образцы техники. Представлена широкая линейка продуктов, созданных по новым технологиям, в частности SUPER UHD 4K, UHD 4K и OLED телевизоры.

Фото: сообщество "Видак"