К 2020 году 70% программистов Индии могут лишиться работы

New York Times пишет, что автоматизация сулит большие проблемы жителям Индии, задействованным в разработке ПО для различных иностранных компаний. По прогнозам, уже к этому сентябрю работы лишатся 2%, а к 2020 навыки 50%-70% индийских программистов станут совершенно неактуальными на рынке труда, при этом большую часть смогут легко заменить алгоритмы.

В результате, на рынке индийской разработки останутся только программисты с высоким уровнем навыков — таких сегодня меньшинство. Это данные организации National Association of Software and Services Companies, которая провела исследование и пришла к выводу, что без нужных навыков индийские программисты будут вытеснены алгоритмами с рынка разработки.



Последние десятилетия индустрия информационных технологий в Индии развивалась с очень большой скоростью. Этого удалось достичь под воздействием тренда под названием Offshoring, когда крупные компании переносят производство, разработку и офисы туда, где более выгодные условия, более дешевая рабочая сила и низкая налоговая нагрузка. И именно Индия стала центром мирового ИТ-офшоринга. Так, индустрия информационных технологий и связанные с ней бизнесы ежегодно генерировали в стране выручку в $150 млрд. Работой обеспечивались 4 млн граждан Индии, которые писали код, тестировали софт, анализировали и вводили данные для американских и европейских компаний. Большая часть этих индусов выполняла достаточно простые, рутинные операции.

Сейчас ИТ-отрасль рассчитывает на машинное обучение, роботизацию, автоматический анализ больших данных, что в сумме может лишить работы 70% сегодняшних индийских программистов. Алгоритмы могут автоматически анализировать данные, тестировать ПО, поддерживать его, периодически подключая нужный код. Для компаний это оказывается дешевле и эффективней индийской рабочей силы. Сейчас в стране наблюдается сокращение рабочих мест в филиалах иностранных компаний, зато эти места появляются непосредственно в местах их основного расположения. Некоторые индийские аналитики говорят, что большой опасности для индустрии нет, но это не отменяет того, что большая часть индусов пострадает.



Градусов панике добавляет анонсированная президентом США Дональдом Трампом политика возвращения рабочих мест на родину. Для Индии это может стать большой проблемой, но в более долгосрочной перспективе заявления политиков не сравнятся по риску с развитием технологий автоматизации. С приходом алгоритмов конкуренция повысится: те, кто не справляются со сложными задачами должны будут уйти. При этом ясно, что речь идет об Индии, потому что это крупнейший пункт офшоринга, но это не значит, что для других стран риска нет. Для низкоквалифицированных программистов наступают тяжелые времена. Так что либо совершенствовать навыки, либо проигрывать битву с алгоритмами.