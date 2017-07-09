Умер медиаменеджер и блогер Антон Носик

Журналист и блогер Антон Носик скончался в возрасте 51 года, об этом в "Твиттере" сообщил его близкий друг Демьян Кудрявцев, владелец газет The Moscow Times и "Ведомости".
"Сегодня ночью в Москве умер Антон Носик. Самое большая помощь сейчас - не дергать его семью. О времени и месте похорон будет объявлено", - написал Кудрявцев в "Твиттере".
Как сообщается, причиной смерти стал сердечный приступ.
Носик участвовал в создании ряда российских интернет-изданий, таких как Lenta.ru, Gazeta.ru и NEWSru.com, в разное время занимавших ведущие позиции на рынке. Он оказал огромное влияние на развитие российского интернета.
Он также занимал пост медиадиреактора компании SUP Media, владеющей сервисом блогом LiveJournal и был автором популярного блога, входил в десятку самых популярных блогеров Рунета по версии Яндекса.
Комментарии
в 51 год...
Жаль... Не повезло мужику. Хотя и моложе умирают. Со мной лежал 36-летний, чуть концы не отдал, сердце еле успели перезапустить. Окажись без помощи -- смерть.
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